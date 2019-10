Stadio – Il derby di Mihajlovic

Non sarà una sfida come le altre quella di oggi per Sinisa Mihajlovic, lui che per sei anni è stato giocatore della Lazio e ora guida il Bologna da febbraio. Al Dall’Ara, però, non ci sarà spazio per i sentimenti considerato il solo punto raccolto dai rossoblù nelle ultime tre partite.

Stadio nell’edizione odierna titola ‘Il derby di Sinisa’, al Dall’Ara arriva la Lazio, in mattinata il pellegrinaggio a San Luca con le due tifoserie unite, nel pomeriggio servirà una grande partita per fare punti contro i biancocelesti. Nell’undici titolare rientra Danilo, ma è soprattutto davanti dove la squadra dovrà essere più concreta. Stadio su questo riporta una statistica: i rossoblù sono quarti nei pericoli creati.