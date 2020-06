Stadio – Il Bologna torna al Dall’Ara 111 giorni dopo

L’ultima volta che il Bologna ha messo piede al Dall’Ara è stato 111 giorni fa, un pareggio con l’Udinese. Quello di oggi per i rossoblu sarà un allenamento a porte chiuse per testare il campo in vista del debutto contro la Juventus. Riprendere confidenza col campo è un passo fondamentale e Mihajlovic vuole che i suoi giocatori si abituino nuovamente all’anfiteatro rossoblu.

L’idea è quella di giocare una vera amichevole in casa. Una partita intensa giocata sui 90 minuti per riaccendere definitivamente il motore ai suoi ragazzi, ad arbitrare sarà Miroslav Tanjga. Non da sottovalutare il rapporto con l’illuminazione: giocare in notturna dà una prospettiva diversa del campo e i giocatori dovranno abituarsi a queste condizioni. Non è detto che il format riuscirà a replicarsi, ma nella testa dello staff tecnico si potrebbe fare un nuovo tentativo a metà della prossima settimana.