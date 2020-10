Stadio – Il Bologna tira ma non porta a casa

Nella seduta tattica di ieri Sinisa ha usato il bastone e la carota con i suoi ragazzi soffermandosi su ogni situazione di palla inattiva.

Per quanto riguarda le conclusioni a rete il Bologna è addirittura quinto ma solamente 33 dei 71 tiri sono finiti nello specchio della porta. Per questo Mihajlovic ha chiesto ai suoi più cattiveria, decisione e coraggio. In una squadra falcidiata da infortuni, la formazione anti Cagliari dovrebbe essere pressoché quella vista a Roma, con una maglia da titolare per Barrow al posto di Sansone a sinistra. Per il resto davanti a Skorupski agiranno De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Hickey, con Schouten e Svanberg in mediana e il tridente alle spalle di Palacio completato da Orsolini e Soriano.

Fonte-Stadio