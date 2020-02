Stadio – Il Bologna si esercita al tiro, obiettivo bersagliare Pau Lopez

Tattica e tiri in porta. Il Bologna ha lavorato su questo nella giornata di ieri. L’obiettivo è evidente: mettere sotto pressione il portiere giallorosso e costringerlo all’errore. Per attuare questa tattica, Sinisa avrà a disposizione pochi interpreti. Il ballottaggio in avanti è tra Barrow e Palacio, uno sarà la punta, l’altro l’esterno a sinistra. Sulla carta è l’ex bergamasco a partire favorito come attaccante tiolare, anche se i due sono intercambiabili nei rispettivi ruoli.

Anche a centrocampo i rossoblu sono di fronte ad un dilemma: Svanberg o Dominguez per sostituire Poli. L’assenza del capitano metterà in evidenza i valori dei ricambi rossoblu. Un test importante in vista del futuro della squadra. Nessuna sorpresa invece in difesa, confermati Denswil, Bani e Danilo, Tomiyasu tornerà il titolare sull’out di destra.