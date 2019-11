Stadio – Il Bologna si affida a Tomiyasu

Al suo arrivo c’era tanta curiosità e poche certezze. Dopo quattro mesi di campo e uno di infermeria per infortunio, tutta Bologna lo aspetta. Tomiyasu è stato un’assenza pesante che ha tolto molte certezze al reparto arretrato, specialmente in fase di spinta e aiuto nella fase offensiva. Ora il giapponese sembra pronto e sarà sicuramente necessario contro il Parma vista l’emergenza in difesa. Con Bani e Danilo out, infatti il nipponico potrebbe trovare spazio anche al centro della difesa accanto a Denswil.

L’attuale dilemma tattico rossoblu è difatti tra lui e Medel accanto al belga, più improbabili le piste che portano a Corbo e Paz. La situazione fisica di Tomiyasu è in crescita, tanto da aver lasciato spazio anche all’idea di una convocazione in Nazionale, però rimandata. Per il Parma non dovrebbe recuperare ancora Mitchell Dijks, out dalla partita di Roma del 22 settembre. La speranza è che possa tornare in forma il prima possibile e di rivedere il trattore che ha fatto sognare i rossoblu nella clamorosa rimonta dello scorso campioanto.