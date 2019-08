Stadio – Il Bologna punta tutto su Cuellar

Il Bologna ha deciso di puntare le sue fiches su Gustavo Cuellar. I rossoblu sono in contatto costante col Flamengo da quando Pulgar ha deciso di valicare l’Appennino, direzione Firenze. L’operazione non è delle più semplici però. Il mancato acquisto di Balotelli da parte dei carioca, ha complicato la trattativa, con i brasiliani che non vogliono vendere per evitare di scontentare i propri tifosi.

La sensazione è che i rossoneri abbiano fatto conoscere questa loro posizione per far salire il prezzo di Cuellar. Sabatini e Bigon non si sarebbero scomposti ed avrebbero contrattaccato, inoltrando in Brasile un’offerta di 10 milioni di euro per il giocatore. “El pitbull”, come viene soprannominato dai suoi tifosi, sarebbe contento di sbarcare in Italia e i rossoblu intravedono in lui il sostituto naturale di Pulgar, incontrista, capace di impostare la manovra.