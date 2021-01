Stadio – Il Bologna polacco

In rosa il Bologna ha già Lukasz Skorupski, di nazionalità polacca, al quale si aggiungerà il classe 2004 Kacper Urbanski e forse Karol Swiderski che è diventato l’obiettivo principale per l’attacco.

Il Bologna, quindi, potrebbe diventare più polacco, ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda Urbanski sono in programma le visite mediche per la prossima settimana, si tratta di un centrocampista offensivo che i rossoblù hanno rilevato dal Lechia Danzica e già oggi potrebbe approdare in città. Swiderski, invece, è diventato l’obiettivo numero uno per l’attacco dato che si sono complicate le soluzioni relative a Pellegri e Lammers. L’attaccante polacco del Paok ha una clausola rescissoria da 10 milioni di euro, ma il suo contratto scadrà a giugno 2022 e il Bologna sta cercando di rilevarlo in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. Da capire se il club greco accetterà questa proposta e lascerà partire Swiderski in direzione Bologna.

Fonte: Stadio