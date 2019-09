Stadio – Il Bologna ha i numeri

L’edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio si sofferma sulle statistiche.

Il titolo in prima pagina è ‘Il Bologna ha i numeri’, in relazione alle ottime statistiche rossoblù dopo le prime due giornate: Bologna primo per passaggi chiave e quinti per tiri in porta. In termini di gol, però, nonostante le ottime statistiche, sono arrivate solo due marcature. Stadio scrive: ‘rossoblù ai vertici della Serie A ma con soli due gol segnati, tante occasioni e tanto spettacolo grazie agli spunti di Orsolini‘.