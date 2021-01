Stadio – Il Bologna frena, ma Mihajlovic ha fatto meglio dei suoi predecessori

Nonostante un rendimento sottotono, con 5 punti in 8 gare, Sinisa Mihajlovic ha fatto meglio dei suoi predecessori.

Anche in un momento difficile come quello attuale, il tecnico serbo ha totalizzato comunque più punti in un arco di partite rispetto a Donadoni e Inzaghi. Il primo totalizzò 4 punti in 9 partite durante la sua prima stagione in rossoblù, mentre il secondo collezionò un record negativo di 7 punti in 14 giornate che lo portò poi all’esonero, per fare spazio proprio a Mihajlovic. Il suo Bologna era partito benissimo, e dopo una stagione tranquilla come quella dell’anno scorso (vissuta tra mille difficoltà), i rossoblù arrancano e la zona retrocessione è distante solo 5 punti. E’ il periodo più nero per il tecnico serbo, che da quando ha iniziato la sua seconda avventura sulla panchina del Bologna, non era mai andato così male. Le zero vittorie in 8 partite pesano, con la sconfitta di Genova che rischia di invischiare Sinisa e i suoi nelle zone calde della classifica. Per riscattarsi, sabato al Dall’Ara arriverà il Verona.

Fonte-Stadio