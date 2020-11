Il Bologna fa meglio del Napoli: 99 conclusioni in porta contro 95

La statistica dei 99 tiri dei rossoblù contro i 95 dei partenopei testimonia le parole di Sinisa: “Abbiamo un’identità, giochiamo meglio ma raccogliamo meno”.

La differenza di classifica (Bologna 13° e Napoli 5°) non testimonia la mole di gioco prodotta dai felsinei. Il grande difetto resta quello del gol subito, ma una volta corretto quello la truppa di Mihajlovic può giocarsela potenzialmente con tutti. A maggior ragione con il Napoli, che verrà al Dall’Ara per far la partita. Il giocatore a cui si affiderà il Bologna è certamente Roberto Soriano che, con 4 gol e 3 assist, ha fatto come Lozano (4 gol) e Mertens (3 assist). La sfida in avanti sarà poi tra Osimhen e Barrow: il 9 dei partenopei nonostante tira moltissimo verso la porta ma sta avendo problemi in fase realizzativa e segna poco, mentre Musa dopo la doppietta con il Cagliari sta pian piano tornando quello dell’anno scorso. Il Napoli è la sua occasione.

Fonte-Stadio