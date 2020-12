Stadio – Il Bologna di Soriano

Roberto Soriano è il centrocampista in Serie A con la maggior incidenza sulla propria squadra e quindi anche i numeri confermano quanto sia prezioso e determinante Soriano per il Bologna.

Il ventuno rossoblù contro il Torino ha trovato la sua sesta rete in campionato e con i quattro assist forniti contribuisce al 52.6% dei gol del Bologna. Segna un gol ogni 202′ minuti, ha creato tredici occasioni da gol ed effettuato diciannove tiri totali in questo inizio di campionato. Soriano, però, non è solo qualità perché è il secondo giocatore dopo Schouten a correre di più durante la partita, infatti ha una media di 10.661 km percorsi per match. Questo dato evidenzia le sue potenzialità fisiche e il suo notevole contributo anche in fase difensiva. La crescita di Soriano è anche merito di Sinisa Mihajlovic che dai tempi della Sampdoria lo bacchetta perché sa quanto può dargli, rendendolo il giocatore che è oggi e che può ambire alla Nazionale.

Fonte: Stadio