Stadio – Il Bologna comanda il gioco durante le partite

Palla al piede e attaccare gli avversari fino a metterli sulle ginocchia. Questo è il Bologna che i dati ci hanno dato dopo le prime tre giornate. I rossoblu sono infatti la squadra con il miglior possesso palla di tutta la Serie A, davanti alle due milanesi. I rossoblu hanno complessivamente tenuto il possesso palla per il 64,6% del tempo giocato nelle prime tre giornate. Il trend è in aumento rispetto all’anno scorso, quando dopo la cura Mihajlovic, il Bologna difficilmente controllava il gioco per più del 50% del tempo.

Il problema è riuscire a tramutare in vittoria questo dato. L’anno scorso il Bologna riuscì nella propria scalata senza bisogno di controllare costantemente la partita. Anzi le partite più faticose furono quelle in cui i rossoblu furono costretti a gestire la manovra. Quest’anno invece la formazione serba ha dimostrato di poter convertire in gol, la supremazia territoriale, come testimoniano i 7 punti i 3 partite finora conquistati.