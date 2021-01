Mercato – Ieri visite mediche per Soumaoro

Adama Soumaoro ieri ha svolto le prime visite mediche all’Isokinetik e, salvo intoppi, nel prossime ore firmerà un contratto che lo legherà al Bologna fino a giugno.

L’acquisto del difensore dal Lille non è solo per il presente, ma anche per il futuro perché Bigon e Sabatini sono fortemente intenzionati a esercitare il riscatto di 2 milioni. La decisione finale, però, spetterà a Mihajlovic che lo giudicherà in base alle prestazioni che fornirà in questa sua esperienza a Bologna. Sarà importante anche verificare l’andamento di Denswil con il Bruges e la decisione che prenderà il club belga se tenere o rispedire il calciatore a Casteldebole.

Fonte: Stadio