Stadio – I tre ballottaggi di Mihajlovic

Contro la Sampdoria, Sinisa Mihajlovic dovrà sciogliere quattro dubbi in posizioni diverse del campo: attacco, esterno destro e mediana.

In avanti, dopo l’ottima prova di Palacio contro il Napoli, togliere il Trenza è complicato, visto che tutta la squadra ha beneficiato della sua presenza. E Barrow? Potrebbe finire in panchina, per la seconda volta consecutiva, oppure scivolare di nuovo a sinistra, togliendo il posto a Sansone. Nell’altra fascia, quella destra, il ballottaggio tra Skov Olsen e Orsolini vede in vantaggio il danese, il migliore tra i rossoblù al “Maradona”. A centrocampo, infine, dopo i problemi di domenica, sono tornati tutti a pieno servizio: oltre a Svanberg, Dominguez ha recuperato al 100% e Schouten ha scontato il turno di squalifica. Al momento, i primi due sembrano in vantaggio rispetto all’olandese, in attesa di ritrovare il miglior Jerdy.

Fonte-Stadio