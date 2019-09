Stadio – I tifosi sognano Skov Olsen

Chiudere il capitolo Roma e aprire quello Genoa. Un processo mentale sulla carta semplice, ma dimenticare quel colpo di testa al 94′ rimane molto difficile. Per fortuna il calendario aiuta a non rimuginare troppo sugli errori commessi e a guardare avanti. L’immediata possibilità di redenzione della squadra rossoblu, porta la testa dei tifosi già al prossimo fischio d’inizio.

Il modulo che andrà in campo a Genova non si tocca. 4-2-3-1. La questione è sempre sugli interpreti. Nelle idee di Sinisa, Palacio dovrebbe guidare l’attacco rossoblu. I tifosi sognano però il giovane Amleto bolognese, Andreas Skov Olsen, in campo dal primo minuto. Le opinioni sono molto variegate: c’è chi lo vorrebbe esterno, cercando di far rifiatare uno tra Orsolini e Sansone, oppure prima punta, un Palacio di nuova generazione. Nonostante la presenza dal primo minuto di Olsen è pressoché impossibile, potrebbe esserci spazio per lui con l’avanzare dei minuti.