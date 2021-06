Stadio – I tifosi e il web sempre più divisi. Sinisa non mette tutti d’accordo

L'ambiente rossoblù non è più unanime

Divide et impera, ha sempre fatto Sinisa, ma questa volta è diverso. Perchè l'attesa del tecnico serbo degli ultimi giorni aspettando una chiamata di una panchina più prestigiosa a molti non è andata giù. Se davvero il rapporto tra Mihajlovic e i tifosi sia arrivato al limite lo scopriremo il 12 luglio, data in cui la società ha previsto il ritiro, quest'anno aperto alla tifoseria. Lì si capirà se saranno più quelli pro o quelli contro un allenatore che, con la decisione di rimanere, è come se ripartisse dal giorno 0 la sua avventura sotto le Due Torri.