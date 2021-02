Stadio – I tifosi alla società: “Prendete una punta”

Nell’ultimo giorno di mercato invernale, il Bologna si guarda intorno per cercare un profilo giusto, nel ruolo di centravanti, per questa squadra. Mihajlovic lo chiede da due anni, salvo poi accontentarsi di schierare in quel ruolo Musa Barrow.

E non è solo Sinisa a richiedere un nuovo innesto nel reparto offensivo, ma anche tantissimi tifosi che sui social chiedono a gran voce l’arrivo di un attaccante. C’è preoccupazione per la classifica attuale, alla luce anche dei risultati delle dirette concorrenti. I rossoblù ora sono scivolati al 15esimo posto, con solo cinque squadre alle spalle. Tra i tifosi la critica principale è quella alla società, compreso lo stesso Joey Saputo, per non aggiungere una punta a una squadra che comunque gioca e crea molto. Mancando soprattutto i gol di Barrow, Orsolini e nelle ultime partite anche di Soriano, è riemerso il problema realizzativo. “Sono 3 mercati e mezzo che manca un centravanti titolare”, scrivono alcuni tifosi sul web. La dirigenza ha tempo fino a stasera alle 20 per cercare eventualmente un nuovo rinforzo, altrimenti il discorso sarà rimandato a giugno.

Fonte-Stadio