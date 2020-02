Stadio – I tartassati

Il Bologna 2019/2020 targato Sinisa Mihajlovic ha un primato che può essere visto in due modi.

La squadra rossoblù è prima per cartellini nei cinque maggiori campionati, in media ne prende 3.7 a partita. Può essere visto come un dato negativo, troppi cartellini porta anche a un maggior numero di squalificati, ma anche come una statistica che testimonia la tempra mentale della squadra. ‘Rossoblù nel mirino degli arbitri – scrive Stadio – In assoluto in Europa solo Gorica e Lviv ne hanno presi di più. A livello mondiale la squadra di Mihajlovic è al dodicesimo posto’. Il Bologna è falloso? No, è preso di mira, l’intensità pretesa da Mihajlovic ha un costo.