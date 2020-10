Stadio – I senatori del Bologna aiutano Sinisa

È vero, Mihajlovic aveva detto che voleva allenare la squadra più giovane del campionato, ma alcuni giocatori per il Bologna sono fondamentali. I vari Danilo, Palacio, Soriano, ma anche il neo acquisto De Silvestri e gli infortunati Poli e Medel sono necessari in campo e per la crescita dei giovani. Questi calciatori aiutano Sinisa sia dentro il campo che negli spogliatoi. Il tecnico serbo, alla fine del lockdown, incontrò alcuni di questi calciatori per mettere in chiaro le sue intenzioni ed evitare malintesi in futuro. Sinisa chiese a Palacio, Poli, Medel e Danilo di rimanere in rossoblù, ma che nessuno di loro, nonostante il nome o il palmares, avrebbe avuto dei vantaggi e si sarebbero giocati il posto alla pari degli altri. Loro accettarono e fu di grande aiuto per Mihajlovic perchè gli permise di mantenere un gruppo compatto e salvaguardare lo spogliatoio.

Il mister, dunque, sa che può contare su di loro quando verranno chiamati in causa, ma anche quando a loro verranno preferiti compagni più giovani per consentirgli di crescere. Questa può essere una delle chiavi per svoltare.

Fonte: Stadio