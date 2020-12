Stadio – I nomi per il mercato in entrata

Il Bologna per gennaio cerca una punta e un difensore centrale che acquisterà solo in caso di occasioni favorevoli. Mihajlovic è stato chiaro sul mercato, vuole giocatori che siano costruttivi per il suo sistema di gioco e che possano aggiungere qualcosa, perché prendere per prendere non avrebbe alcun significato.

Nell’edizione odierna di Stadio sono presenti alcuni nomi di giocatori che militano in Serie A e le proprie società sono intenzionate a muoversi a gennaio. Il primo nome è Nkoulou che non rientra nei piani di Gianpaolo e Cairo sembra è disposto a mollarlo, inoltre il difensore va in scadenza a giugno 2021. Un altro nome è quello di Juan Jesus che la Roma non vede l’ora di cedere e che in passato fu già proposto al Bologna così come Cetin, di proprietà giallorossa ma in prestito al Verona, che Juric non considera. In attacco, invece, piace Inglese con il Parma disposto a cederlo, ma i guai fisici avuti in passato lasciano dubbi sul futuro. Nei giorni passati sono stati proposti Eder e Cerri, mentre lo staff rossoblù sa che l’Atalanta può far partire Lammers in prestito secco.

Fonte: Stadio