Stadio – Hickey lavora per esserci con la Samp e pensa alla Scozia

Dopo la sfida contro il Cagliari, Aaron Hickey ha accusato un piccola problema fisico che lo ha costretto a rinunciare al match contro il Napoli.

Ora, il terzino scozzese classe 2002, sta lavorando a Casteldebole perchè vuole fare di tutto per esserci contro la Sampdoria e riprendersi il posto da titolare. Si, perchè in poco tempo e nonostante la giovane d’età ha sorpreso tutti per la sua sicurezza ed è diventato il padrone della fascia sinistra. Complice chiaramente anche l’infortunio di Dijks, ma Hickey si è dimostrato un’ottima rivelazione. Oltre a lavorare per rimettersi in condizione ha seguito la sua nazionale che ha battuto la Serbia ai rigori e si è qualificata a Euro2020. La Scozia tornerà a disputare una competizione continentale dopo 25 anni e Hickey spera di farne parte.

Fonte: Stadio