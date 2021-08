Stadio – Hickey conquista Mihajlovic

Il giovane scozzese ha superato i problemi alle spalle e ora si sta prendendo la scena

Il giovane difensore scozzese ha conquistato Mihajlovic che dopo la partita di Bergamo ha commentato così: "Se avesse fatto tutto il campionato scorso, avremmo un giocatore importante. Non ha i novanta minuti, ma non molla mai". E' un segno di stima e affetto quello del mister che ora si aspetta il definitivo salto di qualità. L'ultima partita giocata da Hickey era stata a febbraio contro il Sassuolo, ma fu una serata davvero storta perché caratterizzata dall'infortunio e da un cartellino rosso. Sinisa, nonostante Hickey non fosse al 100%, l'ha voluto lo stesso in ritiro facendolo allenare senza palla e questo è stato un segnale di come il mister lo consideri parte integrante del gruppo.