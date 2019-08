Stadio – Hendrix o Prcic

L’edizione odierna di Stadio si sofferma sul mercato. Il titolo è ‘Hendrix o Prcic‘ in relazione al mediano che potrebbe arrivare dalla campagna acquisti.

Sempre in prima pagina si legge ‘Saputo arriva in città e sceglie’. Momenti caldi in casa Bologna per il mercato, Pulgar è rientrato e questo è un buon segnale, in entrata spazio a uno tra Hendrix e Prcic: ‘il club sta sondando le due ipotesi, l’olandese sarebbe l’ideale, ma spunta anche il bosniaco’. Nel frattempo Saputo rientra in città e fa visita a Mihajlovic: ‘L’affetto va oltre le scelte’ scrive Stadio.