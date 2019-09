Stadio – Heinze: “Dominguez stupirà!”

A Mihajlovic sarebbe piaciuto averlo fin da subito e Saputo avrebbe potuto regalarglielo. Si è scelto però di conservare i buoni rapporti con il Velez, e Dominguez è rimasto ancora un po’ in Argentina. Un sospiro di sollievo per Gabriel Heinze, allenatore del Velez, che ha minacciato di lasciare la panchina in caso di perdita del 21enne.

Queste le parole del tecnico argentino a Stadio: “Nicolas è un centrocampista completo, sa difendere e attaccare, può giocare sia mediano che mezzala, ha i tempi giusti e sa mettersi a disposizione della squadra. Conosco bene la Serie A, ci ho anche giocato con la Roma, state sicuri che Dominguez ha le qualità per fare bene anche in Italia. Non dimenticando un particolare importante: gli argentini non hanno mai avuto problemi ad ambientarsi in Italia, noi ci assomigliamo e sarà così anche per Nicolas.”

Ora dipenderà da Mihajlovic e garanzie che sapranno dargli Schouten e Svanberg quando arriverà il sudamericano. La sensazione a oggi è che l’ambizione del tecnico possa far spingere per un approdo sotto le Due Torri già il prossimo gennaio. Tutto nelle mani di Sinisa il futuro in rossoblu di Dominguez.