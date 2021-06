Stadio – Gravina firma la grazia per Signori

Beppe può tornare nel calcio

Se da tecnico o da dirigente lo deciderà lui. Questa mattina il presidente Gravina gli concederà la grazia e l'ex attaccante rossoblù potrà finalmente tornare nel suo mondo. Nel 2011 fu squalificato per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria o rango all'interno della Figc. In sostanza era stato radiato dopo la sentenza definitiva della giustizia sportiva. Signori ha portato avanti una battaglia e i processi si sono conclusi a inizio 2021 con un'assoluzione piena.