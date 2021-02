Giacomelli arbitra la Lazio tre anni dopo: ecco cosa è successo?

Nella giornata di ieri sono stati designati gli arbitri per il ventiquattresimo turno di campionato. Ad arbitrare Bologna-Lazio, di domani alle 18, ci sarà il signor Giacomelli con Massa al Var.

Sicuramente dopo questa comunicazione, i tifosi di fede biancoceleste avranno sentito un brivido lungo la schiena perché tre anni fa due direzioni abbastanza discusse di Giacomelli e Massa impedirono alla Lazio di andare in Champions. Giacomelli, infatti, non dirige una partita della Lazio dall’ 11 dicembre 2017 in occasione di Lazio-Torino (1-3). In quella gara venne espulso Immobile dopo un contatto con Burdisso e non venne punito Iago Falque per un tocco di mano precedente e, piccola curiosità, i granata erano allenati da Mihajlovic. Seguirono da parte della società e del tifo biancoceleste diverse proteste contro la direzione arbitrale. Massa, invece, fu al centro del caso legato a Lazio-Fiorentina (1-1) del 26 novembre 2017 e in quell’incontro diede un rigore al 94′ ai viola con Tare che scese in campo per protestare.

Fonte: Stadio