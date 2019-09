Stadio – Genoa, Andreazzoli manda in campo la cavalleria

Aurelio Andreazzoli di certo non sottovaluterà la partita di stasera. Come dichiarato da lui stesso, il Bologna è una squadra di valore che sa punire gli errori avversari. Per questo il tecnico del Genoa affiderà il centro della propria difesa a Christian Zapata. Nonostante le prestazioni scricchiolanti contro Atalanta e Cagliari, il tecnico è convinto che il colombiano possa fare la differenza nella fase difensiva. Out Goldaniga e Biraschi, tornerà Romero nella linea a tre in difesa. A completare la linea arretrata ci sarà il capitano rossoblu Criscito.

A centrocampo nessuna sorpresa. Linea a 5 con Schone, l’ex Bologna Radovanovic e Lerager al centro, mentre Ghiglione e Barreca occuperanno le linee esterne. Panchina almeno all’inizio per Saponara. Davanti torna Pinamonti, che affiancherà Christian Kouamé, a lungo oggetto del desiderio dei rossoblu emiliani e attualmente vera punta di diamante dei liguri.

Probabile formazione Genoa: Radu; Criscito, C. Zapata, Romero; Barreca, Schone, Radovanovic, Lerager, Ghiglione; Pinamonti, Kouamé.