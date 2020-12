Stadio – Fiorentina-Bologna, il derby dei Prandelli

La partita di domenica al Franchi tra Fiorentina e Bologna non sarà solo il Derby dell’Appenino, sentitissimo da entrambe le tifoserie e con una grande rivalità tra le due squadre, ma anche il “derby in famiglia” dei Prandelli, tra padre e figlio.

Cesare allena la Fiorentina, è tornato sulla panchina viola dopo il quinquiennio che lo ha visto protagonista dal 2005 al 2010, mentre il figlio, Nicolò, è uno dei preparatori atletici del Bologna. Si erano già sfidati in un Bologna-Genoa di qualche anno fa, quando Prandelli padre allenava il Grifone. Non sono l’unico caso di padre e figlio nel mondo del calcio: i Pioli lavorano insieme al Milan, così come i Maran lo hanno fatto a Cagliari e gli Ancelotti sono stati colleghi prima al Napoli e ora all’Everton. Ma Cesare e Nicolò Prandelli sono l’unico caso in Serie A di padre e figlio che si affrontano da avversari. Alla ripresa del campionato, la sfida tra Bologna e Fiorentina sarà anche la loro.

Fonte-Stadio