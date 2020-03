Stadio – Finito il calvario di Dijks, ora si cerca di recuperare la forma

Sembra finalmente vedersi la luce in fondo al tunnel per Mitchell Dijks. L’olandese ha ricominciato a lavorare in gruppo e punta a tornare in campo il prima possibile. Una notizia sicuramente positiva per Mihajlovic che ritrova una delle sue pedine più importanti in tempo per il rush finale di campionato. Il giocatore non è ancora disponibile, ma il rientro in gruppo è sicuramente un importantissimo passo avanti verso il totale recupero.

Dijks si era infortunato in uno scontro di gioco contro la Roma a metà settembre. Il recupero è stato lento ed è stato seguito immediatamente da un problema al dito del piede durante la rifinitura prima della sfida contro la Juventus. Da lì il buio, l’infortunio che inizialmente non preoccupava, finirà col tenerlo fuori dal campo per altri 4 mesi, fino ad oggi, quando l’olandese è tornato ad allenarsi. Con il rientro di Dijks e a breve anche quello di Krejci, Mihajlovic recupererà la quasi totalità delle proprie pedine e potrà preparare al meglio l’attacco finale all’Europa.