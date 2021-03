Stadio – Finalmente Skov Olsen

Domenica sera contro il Napoli, Andreas Skov Olsen ha fatto la sua miglior partita da quando è a Bologna. Purtroppo non è bastato per far trovare il successo ai rossoblù e ora deve confermarsi.

Finalmente a Napoli si sono visti i motivi per il quali la dirigenza rossoblù ha investito fortemente sul ragazzo danese e temeva di poterlo perdere quando il ragazzo appariva incerto sul trasferimento. “È il fiore all’occhiello del nostro mercato, sarebbe doloroso se finisse per cambiare idea”, queste le parole che pronunciò Sabatini durante la trattativa. E domenica sera, dopo un anno e mezzo di luci e ombre, in cui si erano solo intraviste le sue qualità, si è visto per la prima volta il valore del ragazzo che ha fatto una partita da esterno che fa la differenza in tutte e due le fasi del gioco. Ora Skov dovrà farsi scivolare addosso i complimenti e i buoni voti in pagella e confermarsi nelle prossime partite.

Fonte: Stadio