Stadio – Finalmente il primo di Palacio al Dall’Ara

Il bacio e i saluti alla curva. Piccoli gesti che però dimostrano quanta voglia ci fosse di sbloccare quello zero, nella casella gol segnati al Dall’Ara. Dopo 780 giorni, finalmente Palacio si è sbloccato all’ombra della Torre di Maratona. Davanti alle sue figlie, nel giorno del compleanno del Bologna, con una coreografia mozza-fiatante, non c’era partita più bella in cui sbloccarsi. Aveva voglia di mettersi in mostra, a volte anche esagerando, come nel caso del rigore concesso a nulla dalla fine. Un piccolo neo senza conseguenze.

Palacio è da sempre un esempio per i compagni, simbolo di dedizione ed esperienza. L’ennesima prova di sacrificio, corsa e gioco fornita alla squadra. In una partita in cui non era scontata la sua presenza, si è preso le luci della ribalta, esattamente come fa dall’agosto 2017, quando ha firmato per i rossoblu. Un gol quello di ieri che segna la svolta della sua carriera al Dall’Ara, un gol che vale molto di più del risultato finale.