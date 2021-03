Stadio – Faragò aumenta i carichi. Mbaye vola in nazionale

Nell’allenamento di ieri si è visto, per la prima volta, Paolo Faragò.

L’esterno, ex Cagliari, era arrivato nel mercato di gennaio e ieri ha svolto il lavoro con il gruppo. Difficile comunque vederlo a disposizione per la gara con l’Inter del prossimo 3 aprile. Per un terzino che arriva, uno parte. Ibrahima Mbaye è stato infatti convocato dal suo Senegal per le partite contro Congo e eSwatini. Ibra si aggiunge ai già partenti Barrow, Tomiyasu, Skov Olsen, Svanberg, Skorupski, Antov, Baldursson e Soriano. Anche Medel è in nazionale, ma il suo futuro a Bologna resta in bilico, con il Boca in pressing sul calciatore cileno. Nonostante le parole di Sabatini, che hanno confermato il “Pitbull”, Gary potrebbe scegliere di trasferirsi in Argentina prima della fine della stagione.

Fonte-Stadio