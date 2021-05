Stadio – Exploit Soumaoro: leader d’improvviso

Arrivato per puntellare la difesa, è ormai rimasto l'unico centrale a disposizione: sarà riscattato

E' lo strano caso di Adama Soumaoro, che diventerà, dopo il riscatto dal Lille, il primo acquisto dei rossoblù nella prossima stagione. E' atteso l'annuncio per quella che è ormai una pura formalità. Finora ha giocato 20 gare con la maglia del Bfc e, complice l'addio di Danilo e con un Medel sempre in bilico, è rimasto l'unico centrale vero a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Il suo costo sarà di circa 2,5 milioni di euro e Adam, come ha scritto sulla maglia, sarà una delle chiavi difensive dei felsinei l'anno prossimo, quando sia Tomiyasu che Antov non sono ancora certi di rimanere.