Stadio – Euro 2021 e Coppa America: Dominguez, Skov Olsen e Svanberg ci provano

Il treno che portava ad Euro 2021 e alla Coppa America è stato posticipato di un anno. La lotta al virus lo richiede. Nulla da temere però, l’appuntamento è stato solo rimandato. Una notizia che potrebbe diventare ottima per i giovani rossoblu Nicolas Dominguez, Andreas Skov Olsen e Mattias Svanberg. I tre infatti potranno continuare ad accarezzare il sogno di vestire la casacca della propria Nazionale in un prestigioso torneo continentale. Per farlo però sarà necessario trasformare il momento negativo in una carica ulteriore.

A differenza di Orsolini, anche lui in corsa per rappresentare l’Italia ai prossimi europei, i tre Under 24 rossoblu non sono ancora titolari del Bologna. Ecco perché per loro, 365 giorni in più di tempo possono essere fondamentali per trovare spazio nelle rose delle rispettive Nazionali. Skov Olsen tra tutti ancora non è riuscito a vestire la casacca della Danimarca “dei grandi”. Il suo talento non è in discussione, ma ancora ha latitato in questo primo anno in Italia. Svanberg e Dominguez con i grandi invece hanno già debuttato, ora puntano a confermarsi per poter giocare le partite che contano, con i colori del proprio paese.