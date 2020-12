Stadio – Esordio da titolare per Vignato

Vista l’indisponibilità di Skov Olsen e Sansone(nemmeno convocati), Emanuel Vignato potrebbe avere la sua prima chance dal primo minuto in campionato, dopo aver giocato entrambe le gare di Coppa Italia da titolare.

Era tra i papabili titolari anche a San Siro, poi però Mihajlovic optò per il 3-5-2, non reputando l’italo-brasiliano adatto per il ruolo di esterno destro. Oggi però, contro la Roma, dovrebbe avere la sua opportunità. Finora in Serie A è stato l’arma in più di Sinisa, che lo ha gettato nella mischia quando c’era bisogno. L’ex Chievo ha ripagato la fiducia del tecnico rispondendo sempre bene sul campo, e coronando il suo approccio positivo all’ambiente rossoblù con un gol a San Siro, che ha tenuto vivo il Bologna per qualche minuto. In Coppa Italia, invece, un gol e un assist in due gare, entrambe giocate dal primo minuto. “Quando entra fa bene, ma quando gioca dal primo minuto è troppo timido”, disse di lui Mihajlovic prima della gara contro l’Inter. Vignato è pronto a dimostrargli di essere all’altezza a partire già da questo pomeriggio quando, con il ritorno al 4-2-3-1, potrebbe avere una maglia sulla corsia offensiva di destra.

Fonte – Stadio