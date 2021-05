Stadio – Esordi e speranze: in 14 dal settore giovanile

Gli altri 5 under 21 che hanno fatto la differenza vengono dal mercato

Ma sono soprattutto 5 gli altri giovani esordienti provenienti dall'estero: Hickey, Antov, Tomiyasu, Dominguez e Skov Olsen. In questa stagione, hanno fatto capolino i tre 2001: Khailoti, Rabbi e Vergani. In allenamento, Sinisa ha coccolato e pungolato i suoi ragazzi, premiandoli però con il debutto in A. Ora devono seguire le orme di Baldursson, ormai in prima squadra stabilmente e che ha già raggiunto le 14 presente in campionato. Tanti i ragazzi in rampa di lancio che cercano più minuti, a cominciare da Ravaglia, titolare a sorpresa contro il Genoa.