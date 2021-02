Bologna – Errore di Skorupski, presto nuovi miracoli

Dopo un ciclo di partite convincenti in cui era risultato tra i migliori, Skorupski è tornato a commettere un errore che è risultato decisivo.

Contro il Benevento, il portiere polacco, ha fatto un’uscita intraprendente ma sbagliata che è valsa l’1-1 degli ospiti. Finora il numero uno rossoblù ha subito 22 gol in 15 partite e gli errori commessi sono diversi, ma ci sono state anche buone prestazioni. Quello di Skorupski è un equilibrio troppo fragile che non lascia spazio a certezze e Mihajlovic da lui vuole di più. In vista del mercato futuro e di una squadra più consapevole, la questione portiere andrà trattata e non è più rinviabile. Skorupski sarà fondamentale fino a fine campionato anche perché l’alternativa non c’è o non basta, ma da lui ci si aspetta una concentrazione più alta.

Fonte: Stadio