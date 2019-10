Stadio – Effetto Sinisa: quando c’è lui…

Il Bologna ferma la Lazio sul 2-2 al termine di una partita pazza tra espulsioni e rigori sbagliati. Il Corriere dello Sport Stadio apre con l’immagine di Mihajlovic e il titolo ‘Effetto Sinisa’.

Il tecnico va in panchina e il Bologna impone il pareggio alla Lazio. Krejci e Palacio scatenati, il tecnico a fine partita ringrazia i suoi per la partita e il coraggio: ‘Bravi tutti, vi abbraccio’, le parole di Sinisa. I giocatori rispondono in coro: “Quando c’è lui diamo tutti di più”. Non è tutto, Mihajlovic potrebbe esserci anche a Torino dopo la sosta.