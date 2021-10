Stadio – Viola, operazione nata lunedì

In arrivo dagli svincolati l’ex Benevento

Nicolas Viola è un nuovo giocatore del Bologna: per l’ex Benevento contratto di otto mesi (fino a giugno 2022) con opzione per il secondo anno legato alle presenze.

Operazione iniziata lunedì quando il ds Bigon e Marco Di Vaio hanno avuto il primo incontro con il calciatore e il suo procuratore Giuseppe Bozzo. Sulle tracce di Viola c’era anche la Salernitana che offriva al centrocampista anche un contratto più lungo ma Nicolas non ha esitato a scegliere il Bologna. Viola nella giornata di ieri ha avuto un primo contatto telefonico con Sinisa Mihajlovic che spera di averlo già a disposizione per la seduta di allenamento di questo pomeriggio a Casteldebole. Saranno da valutare le sue condizioni ma il tecnico serbo vorrebbe averlo a disposizione per sabato sera quando il Bologna sfiderà il Milan.