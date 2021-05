Stadio – Ecco le mosse in attacco: si gira su Palacio-Barrow

Soriano può riposare, c'è Vignato. Soumaoro ritroverà il Genoa

In difesa ci sarà Soumaoro, l'ex di turno, insieme a uno tra Antov e Danilo. Sulle fasce Tomiyasu e Dijks sono in vantaggio su De Silvestri e Faragò. In mediana tornerà Svanberg a fianco di Schouten. Con il ritorno dello svedese a centrocampo, ecco che Soriano tornerebbe sulla trequarti. Ma Sinisa pensa di dare un po' di riposo al suo fantasista, con Vignato pronto dal primo minuto. In avanti molto dipenderà dalle condizioni di Palacio. Se l'argentino dovesse partire dall'inizio, ecco che sull'esterno a sinistra giocherà Barrow. In caso contrario, ecco che il gambiano diventerebbe il centravanti, con Sansone sull'esterno. A destra, invece, favorito Orsolini su Skov Olsen. Pronti all'esordio dalla panchina i tre ragazzi dell'Under 17: Amey, Urbanski e Raimondo.