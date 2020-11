Stadio-Ecco la carta Denswil; Sinisa ora va sul sicuro

Fuori Hickey e dentro Denswil. Sembra questa la scelta di Mihajlovic, che lo ha provato tutta la settimana: l’olandese può garantire più copertura in fase difensiva e un pizzico di furbizia in più che contro il Napoli farebbe comodo.

Hanno parlato molto Sinisa e il suo calciatore su come affrontare i momenti delicati di un match, complice un approccio difficile del difensore ex Brugge al campionato italiano. Sembrava addirittura in procinto di cambiare aria, invece si è inserito bene nel gruppo e nella realtà Bologna e lo staff si fida di lui. Nonostante fino a questo momento Hickey si stia trasformando sempre più in una certezza, lo scozzese soffre un po’ la marcatura e la fisicità del campionato italiano. Ed è per questo che Miha sembra intenzionato a giocarsi la carta Denswil domenica.

Fonte-Stadio