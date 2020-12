Stadio – E’ tornato il vero Orsolini, ora la Fiorentina nel mirino

L’ingresso di Riccardo Orsolini mercoledì scorso contro l’Atalanta è stato fondamentale per la rimonta rossoblù. Entrato in campo sullo 0-2 per gli ospiti, ha portato energia e vivacità alla squadra, conditi dall’assist a Tomiyasu sul gol dell’1-2.

25 minuti positivi quelli di Orso, che rientrava dall’infortunio proprio contro la Dea. La forma fisica non poteva essere ancora al 100% dopo un mese di stop, ma l’atteggiamento è quello che chiede Mihajlovic, che prima della partita con i bergamaschi ha parlato con Riccardo. L’obiettivo, ora, è la partita contro la Fiorentina al Franchi il 3 gennaio. L’esterno rossoblù vuole tornare protagonista dopo un avvio di stagione tra alti e bassi, a maggior ragione dopo che l’anno scorso, prima del lockdown, era stato uno dei migliori. E proprio il match contro i viola dello scorso anno fu uno spartiacque per Orsolini. Era sempre gennaio, ma si giocava al Dall’Ara. In quella partita il numero 7 riprese da solo lo svantaggio con un siluro su punizione al ’94. Quello fu uno degli ultimi lampi dell’attaccante che, complice il lockdown, soffrì un po’ sia dal punto fisico che mentale. Ora vuole il riscatto, sempre contro la Fiorentina e sempre alla ripresa del campionato.

Fonte-Stadio