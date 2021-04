Stadio – E’ Barrow l’incedibile del Bologna. Rifiutati 20 milioni dalla Premier

Musa deve essere ancora riscattato, ma arrivano già offerte: per il Bologna però è incedibile

A fronte dell'offerta giusta, quindi, tutti i pezzi pregiati del Bologna potrebbero dirsi cedibili: Tomiyasu, Svanberg, Schouten, Orsolini e anche Skov Olsen, anche se quest'ultimo solo in caso di necessità. L'unico incedibile, ad oggi, appare Musa Barrow, soprattutto perchè la società felsinea deve ancora ultimare il suo riscatto definitivo(15 milioni da versare nelle casse dell'Atalanta entro il 30 giugno). Voci vicino a Bergamo, poi, fanno sapere che i rossoblù hanno già rifiutato un'offerta di 20 milioni di euro proveniente dalla Premier. Segnale che il Bologna crede fortemente nel giocatore, nonostante le incomprensioni tattiche susseguitesi in questa stagione, tra cambi di ruolo e mestiere del centravanti ancora da rodare. Barrow è infatti il giovane che nei cinque campionati più importanti ha fatto meglio in termini di gol e assist(8 e 8), partecipando anche a 16 gol complessivi in Serie A. Numeri significativi che evidenziano come Musa sia al centro del gioco della squadra.