Stadio – E adesso forza

Il Corriere dello Sport Stadio apre con un focus sulla sfida di domenica alla Sampdoria.

Il titolo è ‘Adesso forza’. Il Bologna, ora nella parte destra della classifica, ha bisogno di punti contro l’ultima della classe ‘La Samp vuole inguaiare il Bologna – scrive Stadio – I rossoblù possono vincere solo con i chili e i centimetri di Santander‘. Nelle pagine interne ‘Bologna alternativo contro la Samp’, Mihajlovic pensa al turnover per gestire le forze e per ragioni tattiche. Santander può essere la chiave per scardinare la Sampdoria.