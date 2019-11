Stadio – Due derby per prendere il volo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport Stadio getta un occhio sul calendario del Bologna, ormai chiamato a fare punti importanti nelle prossime due partite per evitare di essere risucchiato nella zona calda.

In prima pagina compare il titolo ‘Fuga dalla zona rossa’, il Bologna ha di fronte due derby, il Sassuolo venerdì e il Parma dopo la sosta per cercare di fare almeno quattro punti e muovere la classifica. Nelle pagine interne ‘Bologna, corri lontano’, sempre in riferimento al calendario che propone due derby ravvicinati, uno fuori e l’altro in casa, due partite da punti e che il Bologna potrà affrontare con Gary Medel in mezzo al campo. ‘Medel, più di un guerriero – scrive Stadio – Mihajlovic ritrova il suo talismano, senza il cileno tre sconfitte in quattro partite’.