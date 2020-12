Stadio – Dopo due mesi torna Dijks

Ieri Mitchell Dijks è rientrato in gruppo e lo ha fatto dopo circa due mesi dall’ultima volta. Salvo colpi di scena, rientrerà nei convocati per la sfida alla Roma.

Il “trattore” olandese non scende in campo dal 21 settembre, dall’ultima partita contro il Milan a San Siro dove fu espulso nel finale. La squalifica contro il Parma nella gara successiva e l’infortunio al piede gli sono costati questi due mesi di stop. Domani dovrebbe rientrare tra i convocati, ma titolare sulla fascia sinistra sarà ancora Hickey. Il giovane scozzese ha approfittato dell’assenza del compagno per mettersi subito in mostra e fin qui ha giocato 695′ minuti in campionato. Ora Dijks, dopo la lunga assenza dovrà ritrovare la condizione migliore, ma intanto la buona notizia è che finalmente è recuperato.

Fonte: Stadio