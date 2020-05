Stadio – Donsah, Calabresi e Lappalainen torneranno per l’inizio della prossima stagione

Quasi sicuramente torneranno a Bologna a fine stagione Godfred Donsah e Arturo Calabresi. Se per il ghanese c’è la certezza del rientro, ancora qualche incertezza su quello di Calabresi. L’Amiens vorrebbe trattenere l’azzurrino, ma in caso di retrocessione opterebbe per altri giocatori. Anche Lappalainen si unirà al gruppo rossoblu dopo essere stato un anno in Canada ai Montreal Impact.

L’idea dei capi dell’area tecnica rossoblu, è quello di dare ai giocatori una seconda chance agli occhi di Sinisa. I giocatori andranno infatti in ritiro estivo (o autunnale che sia) con la squadra e dove potranno giocarsi le proprie carte al cospetto del tecnico serbo. I giocatori infatti sarebbero felici di restare se avessero la possibilità di scendere in campo. Non significa avere il posto assicurato, ma avere la possibilità di lottare ad armi pari con i compagni.