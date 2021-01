Stadio – Donadoni e Inzaghi peggio di Sinisa

Con la sconfitta di Genova, le partite senza successo per il Bologna salgono a 8: 3 sconfitte e 5 pareggi, per un totale di cinque punti.

Nonostante questa sia la striscia più lunga senza vittorie per Mihajlovic, andando a ritroso nella storia rossoblù troviamo chi ha fatto peggio di Sinisa. Nella stagione 15/16, fu Donadoni a totalizzare il minor numero di punti in rapporto alle sfide giocate: 4 in 9 gare senza successo. La striscia peggiore in termini numerici è però quella di Pippo Inzaghi, che nella stagione 18/19 aveva totalizzato 14 gare senza vittoria, con 7 pareggi e 7 sconfitte. Adesso il Bologna cerca un riscatto, affrontando un calendario però non facile che lo vedrà opposto al Verona prima, e a Juventus e Milan poi.

Fonte-Stadio