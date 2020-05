Stadio – Dominguez super in partitella, ora la prova del campo

Sono solo 215 i minuti giocati da Nicolas Dominguez nella sua carriera bolognese, solo cinque spezzoni di partita fin qui per lui. Un inizio poco entusiasmante, per il ragazzo che al Velez aveva anche guadagnato la convocazione in Nazionale maggiore. Mihajlovic farà sicuramente affidamento su di lui, le tante partite in pochi giorni, concederanno al sudamericano le possibilità per riscattarsi.

Il lockdown ha rallentato il suo inserimento, ma l’argentino è arrivato in Italia per fare il salto di qualità. Fin qui ha mostrato più personalità rispetto ad alcuni dei coetanei, lasciando intravedere anche lampi di talento cristallino. La ripresa sarà per lui la possibilità di riscattare l’avvio balbettante. Nella partitella di ieri è riuscito a trovare il gol, candidandosi ad un ruolo da protagonista nel Bologna di questa seconda parte di stagione.