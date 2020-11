Bologna – Dominguez guida gli “specialisti”

Nella breve lista dei rincalzi di Sinisa spicca certamente Nico Dominguez: l’argentino è il giocatore più importante tra le sostituzioni e ha dimostrato sabato contro il Cagliari di essere più incisivo a partita in corso rispetto a quando parte titolare.

Discorso simile per Da Costa. Il brasiliano si è dimostrato in Coppa Italia un portiere affidabile e, nonostante Mihajlovic gli preferisca Skorupski, è uno dei più importanti giocatori di cui il Bologna attualmente dispone in panchina. Chi lo può diventare è certamente Emanuel Vignato, l’ex Chievo deve ancora fare il salto di qualità ma può essere, accumulando minuti, un giocatore che può spaccare le partite subentrando a gara in corso. In difesa elementi come Denswil, Paz e Calabresi potrebbero dare una mano in emergenza. In più ci sono i giovani: contro il Cagliari abbiamo visto in panchina i vari Arnofoli, Rabbi e Rocchi, pedine che possono essere preziose per Miha.

Fonte-Stadio